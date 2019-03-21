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Beni ülkeme gönderin

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Lefkoşa’da Suleyman Yusuf Danbata adlı Afrikalı genç, bir barda başkasına ait cep telefonu ve kılıfının içindeki 500 Dolar’ı çaldı. Suçunu kabul eden zanlı “Beni ülkeme gönderin” dedi ancak cezaevine gönderildi

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Beni ülkeme gönderin
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sakin zanlı Suleyman Yusuf Danbata, Hangover Bar’da cep telefonu ve kılıfının içindeki 500 ABD dolarını çaldığı gerekçesiyle tutuklanıp, dün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili mahkemeye olguları aktaran polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı Suleyman Yusuf Danbata’nın 16.03.2019 tarihinde saat 03.00’de Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde bulunan Hangover Bar’da Mulikat Shola Raji’a ait siyah renk Samsung S7 marka cep telefonu ile yine bu telefonun kılıfının içindeki 500 ABD dolarını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Ergüleç, olayın polisin bilgisine 19 Mart’ta geldiğini ve soruşturma neticesinde zanlının bir üniversitede tasarrufunda çalıntı telefonla belirlendiğini anlattı. Ergüleç, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirterek, öğrenci kaydı düşen zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlı ise, “Mahkemenin adaletli davranmasını ve beni ülkeme göndermesini istiyorum” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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