Doğancı’da eşi Nigar Erhalk’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren İbrahim Erhalk’ın eşine ateş ettikten sonra, “Beni buna mecbur ettin Nigar. Namusumu sıfır ettin. Ben hapse, sen mezara” dediği ses kayıtlarına yansıdı

Evrim KAMALI

Doğancı’da eşi Nigar Erhalk’ı av tüfeğiyle vurarak öldürmekle yargılanan İbrahim Erhalk’ın cinayet anında aldığı ses kaydı dün mahkemede dinlendi.

İbrahim Erhalk’ın eşine ateş ettikten sonra, “Beni buna mecbur ettin Nigar. Namusumu sıfır ettin. Ben hapse, sen mezara” dedi. İbrahim Erhalk, olaydan sonra iki kişiyi arayıp, polisin numarasını istediği ses kayıtları dinlendi. Nigar Tevfik’in cinayetten önce eşi İbrahim Erhalk’la tartıştığı anları kaydettiği ses kayıtları da dinlendi. Maktul Nigar Erhalk’ın, ses kayıtlarında artık boşanmak istediğini, mutsuz olduğunu ve boşanıp, mutlu bir birliktelik yaşama kararını anlattığı dinlendi.

Erhalk’ın sürekli, “Artık çok geç. Mutluluğu buldum. Mutlu olacağım. Sen hep kendini düşündün. Şimdi sıra bende. Mutlu olacağım. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Ben evli değilim. Benim için artık bir imza, başka bir şey değil. Ben seni hiçbir zaman koca olarak görmedim. Çocukları bana düşman ediyorsun. Sen yıllarca para için yaşadın” şeklindeki ifadeleri dinlendi.

Başkan Fadıl Aksun, ses kayıtlarının dinlenmesine devam edilmek üzere davayı 18 Mart’a erteledi.