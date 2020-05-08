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Bellapais'te 11 kişi kumar oynarken yakalandı

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Bellapais'te 11 kişi kumar oynarken yakalandı

Beylerbeyi’nde bir eve yapılan operasyonda krupiyer eşliğinde kumar oynayan 11 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 20.30 sıralarında Beylerbeyi’nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir ikametgahta toplanan 11 kişinin para karşılığı ve parayı temsil eden fişlerle, krupiyer eşliğinde kumar oyununu oynadıkları tespit edildi.

Polis, kumar oynamakta kullanılan eşyalar ile 8 bin TL ve 200 ABD Doları nakit parayı da emare olarak aldı.

Suçüstü tespit edilen bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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