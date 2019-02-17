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Bekenova’nın durumu kritik

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Lefkoşa’da önceki akşam Kemal Aksay Caddesi üzerinde yönetimindeki araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü zanlı Merve Türksev tutuklandı

Bekenova’nın durumu kritik
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde yönetimindeki araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebeb olan araç sürücüsü zanlı Merve Türksev tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İnanç Çoktan olayla ilgili bulguları aktardı. Çoktan  15 Şubat tarihinde, saat 19.50 sıralarında, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki kadın zanlı Merve Türksev’in  yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki kadın Shahlo Bekenova’ya çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve yapılan tetkiklerde kafatasında kırık ve beyin kanası geçirdiği tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı.Polis memuru Çoktan meselenin ciddi bir mesele olduğunu yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu ve vefat etmesi durumunda tahkikatın seyrinin değişeceğini belirterek ilk etapda soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Sevket Gazi zanlının soruşturmanın selameti açısından ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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