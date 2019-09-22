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Bedis Plajı'nda bir Rum boğuldu

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Bedis Plajı'nda bir Rum boğuldu
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Güney Kıbrıs’ta yaşayan 44 yaşındaki Arestis Panayi (E) Yeniboğaziçi Bedis Plajında girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasında, bugün saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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