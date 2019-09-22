Bedis Plajı'nda bir Rum boğuldu

Güney Kıbrıs’ta yaşayan 44 yaşındaki Arestis Panayi (E) Yeniboğaziçi Bedis Plajında girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasında, bugün saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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