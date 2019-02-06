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Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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Bazı yollar trafiğe kapatıldı
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Polis Genel Müdürlüğü aşırı yağış nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını bazı yerlerde ise sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü için sürücüleri uyardı.

Polisin yaptığı duyuru şöyle:

"Sürücülerin Dikkatine ! Aşırı yağış nedeniyle yola akan sular ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Girne - Lefkoşa Anayolunun Girne Üst geçidi ile Boğaz Kavşağı arası ve Girne - Değirmenlik Anayolunun ise Arapköy kavşağı ile Alevkayası kavşağı arası güvenlik açısından trafik akışına kapatılmıştır. Ayrıca Kaplıca - Balalan çemberi arası yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşmüş ve Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzeri ise yola taş düşmesi olmuştur."

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