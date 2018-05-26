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Bayrağı yırttılar, bağırıp çağırdılar

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Lefkoşa’da önceki gece alkol etkisi altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye bayrağını yarıya indiren, sonra da sokaklarda bağırıp çağıran, hatta yol içerisinde yatan biri İngiliz diğeri Fransız iki kişi tutuklandı

Bayrağı yırttılar, bağırıp çağırdılar
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da önceki gece alkol etkisi altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yarıya indiren, sokaklarda bağırıp çağıran 30 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ross Alan Stevens ile 23 yaşındaki Fransız vatandaşı Marc leon Edward Chamıchıan tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi aktaran Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliğinde görevli Polis Memuru Gökhan Kılbaş, zanlıların, Bayrak aykırı hareket, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi. Polis, 25 Mayıs saat 00:15 raddelerinde Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi içerisinde zanlı  Ross Alan Stevens’in 208 promil alkol tesiri altında Afrika gazetesi önünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yarıya indirdikten sonra yine arkadaşı zanlı Marc leon Edward Chamıchıan’ın 156 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada her ikisi de cadde içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırmak ve yol içerisinde yatmak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını söyledi. Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Her iki zanlı da adada turist konumunda olduğu öğrenildi.

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