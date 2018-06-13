Başkasının yerine sınava girdi

Bir üniversitede düzenlenen Yönetsel Yargı sınavına okulun öğrencisi olmamasına rağmen katılan UKÜ öğrencisi tutuklandı

Evrim KAMALI

Bir üniversitede düzenlenen Yönetsel Yargı sınavına okulun öğrencisi olmamasına rağmen katılan UKÜ öğrencisi Metin Beşpanok Girne Turizm Limanı’nda tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Aygün Karagil, zanlının 21 Mayıs 2018 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede yapılan Yönetsel Yargı sınavına söz konusu üniversitede öğrenci olmamasına rağmen sınava girdiğini, sınav kağıdına Metin Polmanak yerine Metin Beşpanok yazarak sahte belge düzenleyerek görevli gözetmene vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Bahse konu şahsın 11 Haziran’da Girne Turizm Limanı’nda tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının suçu kabul etmediğini belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.