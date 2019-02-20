Başka mağazadaki şüpheli hareketleri kendini ele verdi

Girne’de Kont Valentin isimli mağazadan hırsızlık yapan JoshuaAgalah, bir saat sonra Nike mağazasına girip şüpheli hareketler sergileyince yakalandı

Evrim KAMALI

Girne’de Kont Valentin isimli mağazadan hırsızlık yapan 23 yaşındaki JoshuaAgalah, bir saat sonra Nike mağazasına girip şüpheli hareketler sergileyince yakalandı. Mağaza görevlilerinin polisi araması üzerine sorgulanmak üzere Adli Şube’ye götürülen zanlının çantasından Kont Valentin isimli mağazadan çaldığı kıyafetler bulundu. Zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 18 Şubat 2019 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kont Valentin isimli mağazada müşteri olarak gittiğini söyledi. Polis, mağazaya giren zanlının toplam değerleri 500 TL olan 2 adet erkek iç çamaşırı, 2 adet kot pantolon, bir adet kazak, bir adet eşofman altını soyunma kabininde çantasına koyup çaldığını ifade etti.

Polis, zanlının KontValentin isimli mağazadan çıktıktan sonra saat 17.00 sıralarında Nike mağazasına gittiğini, orada bulunan görevlilerden birinin polisi arayarak içeride şüpheli siyahi erkek bir şahsın olduğuna dair bilgi verdiğini aktardı. Mağazaya gidildiğini, zanlının sorgulanmak üzere şubeye götürüldüğünü kaydeden polis, çantasında yapılan aramada Kont Valentin isimli mağazasından çalınan kıyafetlerin bulunduğunu açıkladı. Zanlının 2014 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğini, kaydını dondurduğunu ancak yenileme hakkı bulunduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 25 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.