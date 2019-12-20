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Başına taşla vurup öldürdü

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Girne Kordonboyu’nda arkadaşı Halil Karakız’ı öldüren Arif Gökçek, cinayetin detaylarını anlattı. Gökçek, kendisine küfür ettiği için kavga ettiği Karakız’ın mendirekten düşmesini sağladığını ve başına taşla vurup öldürdüğünü açıkladı

Başına taşla vurup öldürdü

Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen adam öldürme suçundan tutuklanan Arif Gökçek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının 5 Aralık’ta birlikte Girne Kordonboyu’na gittiği arkadaşı Halil Karakız’ın denize atladığını, kendisinin onu kurtarmaya çalıştığını söylediğini aktardı. Gökyay, bunun üzerine Karakız’ı arama çalışmaları yapıldığını, cesedinin 6 Aralık’ta mendireğin civarındaki kayalıkların arasında bulunduğunu belirtti. Gökyay, Halil Karakız’ın, 7 Aralık’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun tespit edildiğini söyledi. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, bunun üzerine karakola celp edilen zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul ettiğini söyledi.  Polis, zanlının olay günü 194 promil alkollü olduğunu da belirtti. Polis, zanlının ifadesinde kendisine küfür ettiği için Karakız’la kavga ettiğini, mendirekten düşmesini sağladıktan sonra başına taşla vurup öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, otopsi işlemlerinin bittiğini ancak raporların henüz temin edilmediğini ifade etti. DNA analizi de yapılacağını kaydeden polis, ayrıca olay mahallinde zanlının Karakız’ı öldürmek için kullanmış olabileceği cismin de tespit edildiğini belirtti. Polis, Karakız’dan örnekler alındığını, toksolojik inceleme için Türkiye Adli Tıpa gönderileceğini, ayrıca DNA sonuçlarının da bekleneceğini ifade etti.

Zanlının ilk kez 13 Kasım’da ülkeye giriş yaptığını ve 30 günlük vize süresinin de dolduğunu kaydeden polis, davalarında hazır olması için 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç Meltem Dündar talebi kabul etti.

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