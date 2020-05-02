Başbakan'la telefon görüşmesini izinsiz yayınlayan 2 kişi tutuklandı

Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kaydeden Türkiye'de sakin bir kişinin gönderdiği videoyu paylaşan iki kişi özel hayatın gizliliğini ihlalden tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, dün, Türkiye'de sakin Z.K., Başbakan Ersin Tatar ile telefonda yaptığı özel bir görüşmeyi, izinsiz olarak kaydettikten sonra KKTC'de yaşayan arkadaşı I.S.G. (E-43) ile paylaştı. I.S.G'nin de aynı kaydı A.E.'ye (E-43) gönderdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında I.S.G. ve A.E. özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlamasıyla tutuklandı.