Baş Müfettiş Ali Savaş Altan tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Ali Savaş Altan görevinden alındı.

Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube Eski amirlerinden Ali Savaş Altan evrak sahtemele suçlamasıyla göz altına alındı.

Altan'ın derdest kararıyla göz altına alındığı ve yarın mahkemeye çıkarılacağı belirtiliyor.

Bu arada Ali Savaş Altan'ın avukatı Muhabbet Mevsimler basına yaptığı açıklamada Altan'ın Güney'e kaçtığı ile ilgili haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Mevsimler'in açıklaması şöyle:

"Bazı Sosyal Medya sitelerinde Ali Savaş Altan’ın görevinden alındığı ve aleyhindeki suçlar ile ilgili olarak Güney Rum Kesimine kaçtığı iddia edilen haberler asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Polis Örgütünde de herhangi bir polis mensubu için bir soruşturma başlatılması halinde tutuklamayı gerektirecek bir durum olmadığı, soruşturmanın salimen yürütülmesi açısından görevden uzaklaştırmanın usul gereği olduğu, ayni zamanda Ali Savaş Altan Ülkesinde olup ailesinin yanındadır. Ali Savaş Altan hakkında şuan itibari ile herhangi bir suçlayıcı veya itham edici bir konu olmadığı hususunda kamuoyunu bilgilendiririz."

Avukat

Muhabbet Mevsimler