Baş Müfettiş Ali Savaş Altan tutuklanacağını anlayınca kaçtı

Polis Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Ali Savaş Altan görevinden alındı.

Altan’ın tutuklanacağı sırada kaçtığı öğrenildi.

Altan’ın tutuklanacağını anladığında son anda kaçtığı, muhtemelen Güney Kıbrıs’a geçtiği tahmin ediliyor.

Altan ile birlikte yedi kişi daha aranıyor.

Altan, Resmi Evrakta sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma, Sahte Tanık Yaratma, Rüşvet Alma gibi konularla suçlanıyor.

Basına yansıyan iddialardan bazıları.

Diana Kar’a PGM Muhaceret Müdürlüğü’nde uzatma işlemlerini gerçekleştiren baş müfettiş Savaş Altan’ın cıktığı öğrenilmişti

Ukraynalı Diana Kar isimli kadın, özel istek üzerine üst düzey bir yetkiliye hediye olarak 16 Mart da ülkemize gönderildiği, Hamitköy’de bir sitede daireye yerleştirildiği öğrenilmişti.

2016 yılında Lefkoşa’da meydana gelen Opel Plaza’nın kundaklanması olayında soruşturmayı yürüten dönemin adli şube amiri Ali Savaş Altan hakkında tüyler ürpertici iddialar ortaya atılmıştı.

İddialara göre, Ali Savaş Altan’ın mal varlığının son aylarda büyük bir artış göstermesi dikkat çekince soru işaretleri ortaya çıkmıştı.

Kundaklama olayından sonra oğlunu Opel Plaza’da işe aldırdığı, Değirmenlik’te bir firmadan 2 süper lüks villa aldığı ve oğlunuzun düğün töreni için 5 yıldızlı otelde yemekli lüks düğün yaptırdığı gibi suçlamalar getirilmişti.

Savaş Altan, Dörtyol Polis Karakol Sorıumluluğu’na atanmış, Altan’ın yerine ise Dörtyol Karakol Amiri Cemal Nuray getirilmişti.

Bu görev değişimi polis teşkilatında ciddi bir sarsıntıya neden olmuştu. (Kaynak: Tek Haber KKTC)