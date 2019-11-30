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Bariyerlerin üstüne çıktı

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Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önündeki araca çarpan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarpıp yan devrildi

Bariyerlerin üstüne çıktı

 

Murat ASLAN

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde YDÜ kavşağı yakınlarında dikkatsizlik sonucu önündeki araca çarpıp savrulması sonucunda yol kenarındaki bariyerlere çarpmasıyla yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Dün saat 14.40 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 18 yaşındaki Vedat Demir yönetimindeki ET 862 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağ şerit içerisinden sol şeride geçmesi sonucu o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 40 yaşındaki Ziya Tüzel yönetimindeki MU 619 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ET 862 plakalı araç yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpıp yan devrilirken, MU 619 plakalı araç ise yolun solundan çıkarak kaldırım üzerine çıkarak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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