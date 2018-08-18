Bardakla kadının kafasına vurdu

DAÜ kampusu içerisinde bulunan bir öğrenci yurdunda aralarında çıkan tartışmada bir kadına şiddet uygulayarak yaralayan Nijerya uyruklu Chukwemeka İ. Nwachukwu olaydan bir hafta sonra tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Doğu Akdeniz Üniversitesi kampusu içerisinde bulunan “Golden Plus” isimli öğrenci yurdunda aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde baş harfleri S.O.M olan bir bayan şiddete maruz kaldı. S.O.M isimli bayanı ciddi şekilde darp eden ve kırık cam bardak ile yaralayan Nijerya uyruklu Chukwemeka İ. Nwachukwu ise olaydan 1 hafta sonra tespit edilerek tutuklandı. “Yaralama” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

BAŞININ ARKASINDAN 2, KAŞINDAN İSE 1 KEZ YARALADI…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Chukwemeka İ. Nwachukwu’nun 11 Ağustos tarihinde DAÜ kampüsü içerisinde bulunan “Golden Plus” isimli öğrenci yurdunun 217 numaralı odasında baş harfleri S.O.M olan bayan ile sözlü olarak tartışmaya başladığını söyledi. Zanlının, aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde oda içerisinde bulup aldığı cam bardağı kırdıktan sonra konu bardağın sivri uçlarıyla S.O.M’nin başının arka kısmına 2 kez vurup 2 adet yüzeysel kesik, sağ kaş kısmına 1 kez vurmak suretiyle ise yüzeysel sıyrık oluşmasına neden olduğunu belirten tahkikat memuru, zanlının ayrıca müştekinin yüzüne yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının 17 Ağustos tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru ayrıca, zanlının 2017-2018 yılını kapsayan öğrenci izninin olmasına rağmen DAÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanıp polise ulaştırılan ve zanlının 2018-2019 yılında okula kayıt yaptırmasının mümkün olmadığını belirten bir belgenin mevcut olduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Sennaroğlu, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Chukwemeka İ. Nwachukwu’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 7 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 2 gün ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedini imza etmesine emir verdi.