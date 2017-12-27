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Bar çalışanının dişini ve burnunu kırdılar

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Mağusa’da “Ehl-i Keyif” isimli bara giderek içeriye girmek isteyen ancak zanlıların aşırı alkollü ve zanlı Jaluta’nın yüzünün kanlı olduğu gerekçesiyle zanlıları içeri almayan bar görevlisi Cengiz Çalışır ciddi şekilde darp edildi

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Bar çalışanının dişini ve burnunu kırdılar
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Ehl-i Keyif” isimli bara girmek isteyen ancak alkollü oldukları gerekçesiyle konu bara alınmayan zanlı Feras Jaluta, Ahmad Khalifa ve Enmar Abdulkarem, kavga ettikleri bar çalışanı Cengiz Çalışır’ı ciddi şekilde darp ederek burnunu ve dişi kırmak suretiyle vahim zarara uğrattılar. “Ciddi darp”, “Vahim zarar”, “Rahatsızlık” ve “Sarhoşluk” suçlamalarıyla ilgili olarak tutuklanarak dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Jaluta, Khalifa ve Abdulkarem aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

ZANLI JALUTA’NIN YÜZÜNÜN KANLI VE ALKOLLÜ OLDUKLARI GEREKÇESİYLE BARA ALINMADILAR...

Meselenin tahkikat memuru Engin Yıldız, zanlı Feras Jaluta, Ahmad Khalifa ve Enmar Abulkarem’in 26 Aralık tarihinde saat 01:30’da Mağusa’da faaliyet gösteren “Ehl-i Keyif” isimli bara giderek içeriye girmek istediklerini ancak zanlıların aşırı alkollü ve zanlı Jaluta’nın yüzünün kanlı olduğu gerekçesiyle zanlıları içeri almayan bar görevlisi Cengiz Çalışır’ı ciddi şekilde darp ederek burnunun ve dişinin kırılmasına neden olduklarını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yıldız, her 3 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Feras Jaluta, Ahmad Khalifa ve Enmar Abdulkarem’in tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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