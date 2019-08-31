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Bankta unutulan telefonu çaldı

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Girne’de bank üzerinde unutulan cep telefonunu sirkat ettiği tespit edilen Müslüm Dağdeviren, aynı gün telefonlar çarşısında tespit edilip tutuklandı

Bankta unutulan telefonu çaldı
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Evrim KAMALI

Girne bölgesinde bank üzerinde unutulan bin 700 TL değerindeki cep telefonun çalınmasıyla ilgili zanlı Müslüm Dağdeviren tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Müslüm Dağdeviren, dün sabah Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ, zanlının önceki gün bank üzerinde unutulan bin 700 TL değerindeki Lenovo marka cep telefonunu sirkat ederek, aynı gün telefonlar çarşısında tespit edilip tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının sirkat suçundan methaldar olduğunu belirterek, tahkikatın devam ettiğini mahkemeye aktardı. Zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etmesi durumunun muhtemel olduğunu aktaran Taluğ, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Müslüm Dağdeviren,“Burada tanıdığım yok” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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