Banka içindeki müşterinin elinden 31 bin TL çalındı

Lefkoşa'da terminal bölgesindeki bi banka şubesinde sıra beklemekte olan bir müşterinin elinde bulunan 31 bin TL kimliği mechul kişi tarafından çalındı.

Polisten olayla ilgili olarak verilen bilgiye göre bugün saat 14.42 sıralarında Lefkoşa'da terminal bölgesinde faaliyet gösteren Türkiye İşbankası şubesi içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat YILMAZ isimli şahsın elinde tutmakta olduğu, içerisinde 31.000 TL nakit paranın bulunduğu zarf kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından elinden alınarak çalınmıştır. Bahse konu şahıs, banka dışında bekleyen başka bir erkek şahısla birlikte olay yerinden koşarak uzaklaştılar. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.