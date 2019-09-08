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“Bana para ve arabanın koçanını vermezsen seni öldürürüm”

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Çatalköy’de tartıştığı eşini tehdit edip, darp eden, eşinin kız kardeşinin aracının da camlarını kıran Abdullah Nurçin tutuklandı

“Bana para ve arabanın koçanını vermezsen seni öldürürüm”
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Evrim KAMALI

Çatalköy’de tartıştığı eşini tehdit edip,darp eden, eşinin kız kardeşinin aracının camlarını kıran Abdullah Nurçin  dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının önceki gün saat 18.30 sıralarında Çatalköy’de ikametgahları içerisinde maddi konulardan dolayı tartıştığı eşi N.B.’yi darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin omuzuna vurup  yere düşürdükten sonra kendisine ait cep telefonunu ona doğru fırlattığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde “Bana para ve arabanın koçanını vermezsen seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Polis, B.N’nin aynı gün kız kardeşinin Değirmenlik bölgesindeki evine gidip orda kalmaya başladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ise eşinin kız kardeşinin evinin önüne gidip, olay çıkardığını ve ona ait aracın camlarını kırdığını ifade etti. Polis, şikayet üzerine zanlının Değirmenlik’te tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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