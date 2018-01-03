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Baltalı çete yakalandı

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Lefkoşa’da 27 Aralık tarihinde iki farklı Nijeryalı çetesi arasında çıkan tartışma sonucunda bir evin kapısını balta ile kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık yapan zanlılar Ebenezer Shina Akinsoyinu ve Hammed Babatunde Owolab tutuklandı

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Baltalı çete yakalandı
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(Kamalı Haber)

 Lefkoşa K.Kaymaklı bölgesinde iki farklı Nijeryalı çetesi arasında çıkan tartışma sonucunda bir evin kapısını balta ile kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ebenezer Shina Akinsoyinu ve Hammed Babatunde Owolab dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlılar Ebenezer Shina Akinsoyinu ve Hammed Babatunde Owolab’ın 27 Aralık tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa K. Kaymaklı bölgesinde Emanuel Suny Frenk ve Olayinca Abayom’a ait ikametgâha zorla girerek mülke tecavüz suçu işlediklerini söyledi. Polis zanlıların eve girdikten sonra içeride bulunan Emanuel Suny Frenk ve Latonna Williams Igwılo'yu ahşap süpürge değneği ile darp edip tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları henüz tespit edilemeyen Balta ile konu ikametgâhın kapısına vurup kasti hasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Aykut Özkan zanlıların daha sonra evde olmayan Olayinca Aboyamt’in odasınagirip çekmecesinde muhafaza ettiği 3000 dolar nakit parayı ve 400 dolar değerindeki kırmızı renk hoparlörleri alarak sirkat ettiklerini söyledi. Özkan, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ve vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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