Baltacı’yı kimin vurduğu belli değil

Lefkoşa’da aynı evde kalan arkadaşlar arasında çıkan tartışmada 28 yaşındaki Vedat Baltacı bacağından iki kez vurulurken, olayla ilgili 5 kişi tutuklanmasına karşın Baltacı’nın kimin vurduğu tespit edilemedi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da Huzur Sokak üzerinde önceki gece 28 yaşındaki Vedat Baltacı bacağından iki kez silahla vurulmasının ardından beş kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da önceki akşam meydana gelen silahla adam yaralama meselesinde bağlantılı görülen zanlılar Mahsun Gül, Azad Kurtar, Yusuf Rizgar Özdemir, Süleyman Duymuş ve Abdullah Kaya tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu Cemil Özalkın, Katle Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarrufu, Sirkat” suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Özalkın, 16.03.2020 tarihinde saat 21.10 raddelerinde 112 Hızır Servisinden telefoniyen alınan bilgide Lefkoşa Küçük Kaymaklı da bulunan Huzur Sokak No/ 7A adresinin bir yaralama meselesi olduğunun öğrenildiğini ve hemen olay mahalline gidildiğini anlattı. Özalkın, söz konusu ikametgâhın oturma odası içerisinde Vedat Baltacı’nın yerde yaralı bir vaziyette bulunduğunu ve ivedi bir şekilde Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilmesi sağlanmasına müteakip soruşturmaya başlanmış ve olayın geçtiği evde Nurettin Kaya Furkan, Mehmet Soreş Damar ve Mahsun Gül'ün kaldığının tespit edildiğini belirtti. Özalkın, akabinde Nurettin Kaya Furkan ve Mehmet Soreş Damar’dan temin edilen ifadelerde kendilerinin üst katta olduğunu ve olayın meydana geldiği oturma odasında zanlı Mahsun Gül'ün kaldığının tespit edildiğini anlattı. Özalkın, yapılan soruşturmalarda ikametgâhın oturma odası içerisinde Mahsun Gül, Azad Kurtar, Yusuf Rizgar Özdemir, Süleyman Duymuş ve Abdullah Kaya ve isimleri tam olarak henüz tespit edilemeyen iki kişinin daha olduğu bir sırada Vedat Baltacı'nın sağ bacağı kaval kemiği kısmından 2 kez vurulduğunun tespit edildiğini belirtti. Özalkın, mesele ile ilgili Mahsun Gül’ün, Baltacı'yı olay yerine gelen başka bir şahsın vurduğunu söylemesine rağmen Azad Kurtar’ın da kimin vurduğunu görmediğini söylediğini mahkemeye aktardı. Özalkın, yine yapılan soruşturmada zanlı Yusuf Rizgar Özdemir aracını olay yerinde bulunan meçhul bir şahsın alıp kaçtığı tespit edildiğini söyledi. Özalkın, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını ve şu an itibarı ile Vedat Baltacı'nın nasıl ve kim tarafından neden vurulduğu tespit edilemediğini belirtti. Özalkın, aranan iki kişi ve tabanca olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.