Balta ile araca saldırdı

Hüseyin Uzunöz adlı kişi, Girne-Karaoğlanoğlu bölgesinde Insanity Spor Salonu sahibi Kemal Topçam’ı “Salonunu yakacağım ve seni öldüreceğim” diyerek tehdit etti ve ardından balta ile Topçam’ın aracına saldırdı

Evrim KAMALI

Girne-Karaoğlanoğlu bölgesinde tartıştığı şahsı ölümle tehdit edip, aracına balta ile zarar veren Hüseyin Uzunöz gözaltına alınarak tutuklama talebiyle dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis, 9 Mart 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karaoğlanoğlu bölgesinde yaşanan olayda zanlının İnsanity Spor Salonu önüne aracını park ettiğini, işletmeci Kemal Topçam’ın zanlıyı aracını çekmesini istediğini ve olayın başladığını söyledi. Polis, zanlının uyarıya karşın Topçam’ı, “Salonunu yakacağım ve seni öldüreceğim ”diyerek tehdit ettiğini, ardından balta ile Topçam’a ait FD 018 plakalı aracın ön kaput ve sağ çamurluğuna vurup hasara uğrattığını aktardı. Polis, zanlının daha sonra kendi aracına binerek Topçam’ın aracının ön kısmına kasten iki kez çarpıp tamponun kırılmasına neden olduğunu söyledi. Zanlının dün sabah evinde tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, baltanın henüz bulunmadığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.