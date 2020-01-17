Balkondan düşen Kaçmaz hayata tutunamadı

Anahtarı olmadığı için evine balkondan girmeye çalışırken düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis, otopside Kaçmaz’ın ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı kafa travması ve beyin kanaması” olarak belirlendiğini açıkladı.

Kaçmaz, 13 Ocak’ta anahtarını kaybettiği gerekçesiyle Lefkoşa’daki evine girebilmek için binanın balkonuna çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yedi metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Kaçmaz, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

15 BİN EURO İLE ERCAN’DAN ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN KİŞİYE YASAL İŞLEM

Öte yandan 15 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden dün akşamüzeri Ercan’dan çıkış yapmak isteyen G.C.(E-52) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden yurt dışına çıkarılamıyor.