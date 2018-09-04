Balkonda kenevir bahçesi kurdu

İskele’de yaşayan Brezilyalı David İsaac Da Cunha Rosadas’ın evininin balkonunda dört kök Hintkeneviri bitkisi bulundu

Gamze PİR BAYKUR

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine İskele’de bir apartman dairesine düzenledikleri baskında balkonda 4 ayrı saksı içerisine ekilmiş 4 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirdi. Konu bitkileri tasarrufunda bulunduran ve bakımını yapan Brezilya uyruklu 60 yaşındaki David İsaac Da Cunha Rosadas ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu Hintkeneviri ziraatı” suçlamasıyla dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Rosadas aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru, 2 Eylül tarihinde alınan bir bilgide zanlı David İsaac Da Cunha Rosadas’ınİskele’de kaldığı evde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Rosadas’ın kalmakta olduğu apartman dairesinde arama yapıldığını belirten tahkikat memuru, evin balkon kısmında 4 ayrı saksı içerisinde boyları 1 metre ile 120 cm arasında değişen 4 kök Hintkeneviri bitkisi bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıdan bitkiler ile ilgili olarak izahat istendiğinde zanlının konu bitkileri saksılarla birlikte kalmakta olduğu apartmanın girişindeki bahçe kısmında bulduğunu ve Hintkeneviri bitkisi olduğunu bildiğinden dolayı tasarrufuna alarak evinde bakımını yaptığını beyan ettiğini belirtti. Saksıları apartman girişine kim bıraktığı ve bitkileri kimin ektiği yönünde araştırma yapılacağını belirten tahkikat memuru, temin edilecek olan kamera kayıtlarının inceleneceğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Düriye Elkıran, zanlı David İsaac Da Cunha Rosadas’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.