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Balık avlarken, kayalıklardan düşerek öldü

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Balık avlarken, kayalıklardan düşerek öldü

Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda dün İskele’de sakin 53 yaşındaki Şenol Berberoğlu, kayalıklar üzerinde olta ile balık avladığı sırada dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek başını çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

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