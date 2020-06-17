Balık avlarken, kayalıklardan düşerek öldü

Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda dün İskele’de sakin 53 yaşındaki Şenol Berberoğlu, kayalıklar üzerinde olta ile balık avladığı sırada dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek başını çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.