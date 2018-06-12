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Baldızına tecavüz etti

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Türkmenistanlı Atamurat Orunov, Lefkoşa’da birlikte kaldığı 26 yaşındaki baldızına tecavüz etti

Baldızına tecavüz etti
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Evrim KAMALI

Lefkoşa'da aynı evde kaldığı 26 yaşındaki baldızına tecavüz eden Türkmenistanlı işçi 38 yaşındaki Atamurat Orunov tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan olayla ilgili bulguları aktardı. Kava, zanlı Atamurat Orunov'un 10 Haziran saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Yusuf Kaptan Sokak No. 25 adresinde birlikte kaldığı 26 yaşındaki baldızı R.Y.’ye evin salonunda tecavüz ettiğini söyledi. Polis, şikayetin aynı gün yapıldığını ve zanlının aynı gün saat 13.00 sıralarında evinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını açıkladı.Polis, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep  etti. Mahkeme talebi onayladı.

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