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Balayına uyuşturucu ile geldi

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Eşi ile birlikte tasarrufundaki uyuşturucu haplarla birlikte balayına gelen zanlı Ümit Köklüağaç, Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken üzerinde yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu

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Balayına uyuşturucu ile geldi
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(Kamalı Haber)


Ülkemize eşi ile birlikte tasarrufundaki uyuşturucu haplarla birlikte balayına gelen zanlı Ümit Köklüağaç narkotik detektör köpeği Cindy’i geçemedi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı Ümit Köklüağaç’ın 2 Haziran 2018 tarihinde, saat 9.30 sıralarında ülkemize Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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