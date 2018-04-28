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Bakıcının dikkatsizliği ölüme neden oldu

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Bakıcının dikkatsizliği ölüme neden oldu
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Gazimağusa’da bir yaşlı bakım evinde, dün, bir bakıcının dikkatsizliğinin bir yaşlının ölümüne yol açtığı bildirildi. Bakım evinde kalan 88 yaşındaki Ramadan Alihan hayatını kaybederken, bakıcı C.R. (K-29) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, bakıcı C.R. yemekhanede sandalyeleri düzenlerken, o sırada oturan Ramadan Alihan’ı, sandalyenin yarısına oturduğu gerekçesiyle yerinden kaldırdı. C.R. daha sonra sandalyeyi masanın altına çekmesine rağmen tedbirsiz ve dikkatsizce Ramadan Alihan’a oturmasını söyleyince, Alihan da altında sandalye olduğunu zannederek oturmak için geriye doğru hamle yaptı ve yere, kafasının üzerine düşerek yaşamını kaybetti.

Olayın ardından bakıcı C.R. tutuklanırken Ramadan Alihan’ın cesedi Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna yerleştirildi.

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