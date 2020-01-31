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Bahtiyar Teflek kalbine yenildi

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Bahtiyar Teflek kalbine yenildi

Lefkoşa’da 50 yaşındaki Bahtiyar Teflek, Gönyeli’de 23 yaşındaki Tetenda Vassıly Fly bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

Teflek’in evinde rahatsızlandığını, Fly’ın da kendi hayatına son verdiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen göre, Lefkoşa’da sakin Bahtiyar Teflek bugün saat 00.30 sıralarında evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Gönyeli’de sakin Tetenda Vassıly Fly bugün saat 00.40 sıralarında evinde kendi hayatına son verdi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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