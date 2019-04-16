Bahçesine izinsiz giren kişiyi yakaladı

Lefkoşa’da Seyhan Plaka, gece geç saatlerin evinin bahçesine izinsiz giren bir kişiyi yakaladıktan sonra bağladı ve polis çağırdı

Lefkoşa’da ikamet eden Seyhan Plaka, önceki gece geç saatlerin evinin bahçesine izinsiz giren bir kişiyi yakaladıktan sonra bağladı ve polis çağırdı. Yaşadığı bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Plaka, ağzını bağlama sebebinin ise, söz konusu kişinin yüksek sesle konuşmasından dolayı olduğunu ifade etti. Seyhan Plaka, yaşadığı olayı, şu şekilde özetledi:

“Aksam 10.30 saatlerinde eşimin bana seslenmesiyle bahçemde birilerinin gezindiğini ve içeri yani evime girmek istediğini anladım, dışarı ışıkları yakınca benim onu fark ettiğimi anlamış olacak ki komşumun tarafına atlayıp kaçmak istedi. Atlarken düşmüş olacak ki ben mutfak kapısını açıp dışarıya çıktığımda onu yerde yatırken buldum. Bu avantajı iyi kullanıp üstüne atladım. Resimde görüldüğü gibi onu yakaladım, Türkçesi yok denecek kadar az olan Türkmen bir vatandaş olduğunu ve kafası 1milyon gibi, bir ayağında da ayakkabısı olmadığını fark ettim onu bağladıktan sonra polisi aradım, 15 dakika gibi kısa bir zamanda polis arkadaşların olay yerine gelmesi gerçekten müthişti. Bu arkadaşın benim bahçemde ne yaptığını veya ne yapmak istediğini polis arkadaşlardan öğrenmek isterim lütfen bu konuda yardımcı olun. Ağzını bağlamamın sebebini çok yüksek sesle konuştuğu için konu komşuyu rahatsız etmesin diye kapattım”