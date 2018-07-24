banner107
Diyarbakır'da bir garip olay
Diyarbakır'da bir garip olay
8 0
Esentepe sezonu açtı
Esentepe sezonu açtı
287 0
Japonya'da rekor sıcaklık
Japonya'da rekor sıcaklık
78 0
Dünyanın “en kirli” şehirleri
Dünyanın “en kirli” şehirleri
41 0
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
61 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
47 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
103 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
55 0
banner82
banner147

Bağlıköy büyük tehlike atlattı

banner27

Bağlıköy’de gerilim hatlarının birbirine temas etmesiyle çıkan yangında 50 ağaç ağaç yanarak zarar gördü

Bağlıköy büyük tehlike atlattı
banner137

 

Alayköy’de dün sabah çıkan yangının ardından bir yangın haberi de Bağlıköy’den geldi.

Yukarı Bağlıköy’de dün öğle saatlerinde çıkan yangın sonucu çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alındı.

Yangın, saat 14:30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatlarının birbirine temas edip çıkan kıvılcımlar sonucu  meydana geldi.

Yangın sonucu, 50’ye yakın ağaç yanarak zarar gördü.

Fedai Küçük’e ait dört dönümlük arazi içerisinde bulunan 3 badem, 29 okaliptüs, 2 incir, 4 alıç ve 1 harup ağacı ile evinin dış kısmındaki plastik su tesisatı yanarak zarar görürken, Besime Özateş’e ait evin avlusunda bulunan 1 zeytin, 1 zerdali, 1 badem, 2 nar ağacı ve Cemal Softa’ya ait iki dönümlük arazi içerisinde bulunan 3 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.