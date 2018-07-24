Bağlıköy büyük tehlike atlattı

Bağlıköy’de gerilim hatlarının birbirine temas etmesiyle çıkan yangında 50 ağaç ağaç yanarak zarar gördü

Alayköy’de dün sabah çıkan yangının ardından bir yangın haberi de Bağlıköy’den geldi.

Yukarı Bağlıköy’de dün öğle saatlerinde çıkan yangın sonucu çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alındı.

Yangın, saat 14:30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatlarının birbirine temas edip çıkan kıvılcımlar sonucu meydana geldi.

Yangın sonucu, 50’ye yakın ağaç yanarak zarar gördü.

Fedai Küçük’e ait dört dönümlük arazi içerisinde bulunan 3 badem, 29 okaliptüs, 2 incir, 4 alıç ve 1 harup ağacı ile evinin dış kısmındaki plastik su tesisatı yanarak zarar görürken, Besime Özateş’e ait evin avlusunda bulunan 1 zeytin, 1 zerdali, 1 badem, 2 nar ağacı ve Cemal Softa’ya ait iki dönümlük arazi içerisinde bulunan 3 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü.