Bacadan düşen kıvılcımlar molozları tutuşturdu

Mağusa Kaleiçi bölgesinde boş durumda olan evin damına atılan eski şilte ve benzeri molozların, yandaki evin soba bacasından düşen kıvılcımlarla alev alması sonucu meydana gelen yangın paniğe neden oldu

Murat ASLAN

Mağusa Kaleiçi bölgesinde boş durumda olan bir binanın damında başlayan yangın bölgede korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Dün öğle saatlerinde Mağusa Kaleiçi bölgesinde Mehmetali Görmüş Sokak’ta boş durumda olan ve bazı bar malzemelerinin bulunduğu evin damına atılan eski şilte ve benzeri molozların yandaki evin içindeki soba bacasından atılan kıvılcımların tutuşturması sonucunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden kontrol altına alındı.

Bölge sakinleri burada bulunan yurt tarzı kaçak bir işletmenin gerek üçüncü ülke vatandaşlarına gerekse bazı öğrencilere ucuza kiraladığı odalardan bu evin üzerine atılan şilte ve molozların tutuşması neticesinde yangın meydana geldiğini iddia ettiler.

Bu yurt ile ilgili birçok kez şikayette bulunduklarını ifade eden vatandaşlarımız, çevreyi kirleten buranın denetlenmesi gerektiğini vurguladılar.