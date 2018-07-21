banner107
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
61 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
31 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
310 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
61 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
55 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
73 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
53 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
102 0
banner82
banner147

Babasını delik deşik etti

banner27

Lefkoşa’da Raif Koçin adlı kişi, yatak odasında yatan babası Kemal Koçin’in koluna sebze oyacağını 6 kez saplayarak ağır şekilde yaralanmasına neden oldu

Babasını delik deşik etti
banner137

  

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir sebepten babasını bıçaklayan zanlı Raif Koçin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlı Raif Koçin’in Lefkoşa’da 19 Temmuz tarihinde saat 22.30 sıralarında babası ile birlikte kaldığı ikametgâh içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten kesici bir alet olan sebze oyacağı ile yatak odasında yatmakta olan babası Kemal Koçin’in sol koluna ve sol koltuk altı bölgesine 6 kez saplayarak ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Polis meselenin polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının ayni ikametgâhta tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis memuru İzlem Civisilli zanlının soruşturmanın salimen yürütülmesi ve alınacak ifadelerin temin edile bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.