Babasına kızdı, evi ateşe verdi

Mağusa’da 22 yaşındaki Ayşe Mavideniz, evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle babasının evini ateşe verdi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da “Gurbet Tepe” olarak bilinen bölgede, evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle babasının evini ateşe vermek suretiyle kundaklayan 22 yaşındaki Ayşe Mavideniz tutuklandı. “Kasti hasar” ve “Kundaklama” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Mavideniz aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Ayşe Mavideniz’in 27 Şubat tarihinde, yaklaşık 1 hafta önce boşaltarak ayrıldığı babası Yılmaz Mavideniz’e ait eve saat 15:30 raddelerinde giderek tasarrufunda bulundurduğu çakmakla ev içerisinde 3 ayrı noktayı ateşe vererek yaktığını açıkladı. Zanlının olayın ardından polisi arayarak babasına ait evi yaktığını bildirdiğini belirten Yıldırım, zanlının saat 16:00 raddelerinde olay yerinin çok yakınında tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Yıldırım, mesele ile ilgili olara yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlının tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Yıldırım, zanlı Ayşe Mavideniz’in tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.