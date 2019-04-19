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Baba, kızını darp etti

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Alsancak’ta bir baba, 14 yaşındaki kızını ciddi şekilde darp etti

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Baba, kızını darp etti
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Evrim KAMALI

Alsancak’ta 14 yaşındaki kızını darp eden isminin baş harfleri M.Ş. isimli baba, şikayet üzerine tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu, zanlının ciddi darp suçundan tutuklandığını söyledi. 

Lambasuyucu, 17 Nisan 2019 tarihinde 19.00 sıralarında Alsancak’ta 35 yaşındaki zanlı M.Ş.’nin 14 yaşındaki kızı M.Ş.’yi darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının küçük kız kardeşi E.S. ile tartıştığı gerekçesi ile 14 yaşındaki kızını darp ettiğini ifade etti. Polis, elleri ile kızının yüzünün çeşitli yerlerine vurarak ciddi darp suçu işleyen zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 20 yıldır KKTC’de yaşadığını ve şu anda bir işyerinde çalıştığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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