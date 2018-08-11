Azmettiricinin arkadaşı da yakalandı

Dörtyol’da geçtiğimiz günlerde taksi şoförüne silah çekerek ciddi şekilde darp eden kimliği meçhul 3 erkek şahsı azmettirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Selin Afra Gönülalan’ın ardından aranan 3 kişiden biri olan Muhammet Güler de tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Dörtyol’da geçtiğimiz günlerde taksi şoförü Halil Turan’a silah çekerek ciddi şekilde darp eden kimliği meçhul 3 erkek şahsı azmettirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Selin Afra Gönülalan’ın ardından aranan 3 kişiden biri olan Muhammet Güler de Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Korkutmak amacıyla silah bulundurmak”, “Ciddi darp” ve “Azmettirme” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Gönülalanile Güler aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi daha temin edildi. Zanlı Güler’in, zanlı Gönülalan’ın çok yakın arkadaşı olduğu ve olay gecesinde maskeli kişinin ise zanlı Güler olduğu belirtildi.

2 KİŞİ DAHA ARANIYOR…

Meselenin tahkikat memuru Yılmaz Güney, 6 Ağustos tarihinde saat 04:15’te Dörtyol’da Halil Turan’ın yönetimindeki ticari araçta bulunan kimliği meçhul bir erkek şahsın, konu ticari aracın Dörtyol Camisi yakınlarında durmasını sağladıktan sonra konu ticari aracın yanına gelen beyaz renk plakasız BMW marka araçtan elinde tabanca ile kimliği meçhul erkek bir şahsın indiğini açıkladı. Plakasız araçtan elinde silahla inen erkek şahısın Halil Turan’ı yol içerisinde yüzükoyun yatırıp yüzünü asfalta sürtmek suretiyle ciddi şekilde darp edilmesine sebep olduğunu belirten Güney, yine araçtan inen maskeli zanlı Muhammet Güler’in müşteki Turan’ın yanında bulunan bayan arkadaşını alıp uzaklaştırdığını belirtti. Güney, daha sonra kimliği meçhul 2 erkek şahıs ile zanlı Güler’in olay yerinden ayrılırken Turan’a “Selin’in sana selamı var” deyip plakasız BMW araçla olay yerinden ayrıldıklarını açıkladı. Güney, ayrıca yapılan soruşturmada zanlı Güler’in yakın zamanda Mağusa’da Halil Turan’ın yakın bir arkadaşını Turan’ın yerini söylemediği için ciddi şekilde darp ettiğinin öğrenildiğini belirterek, bununla ilgili olarak ayrı bir tahkikat başlatıldığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini ifade eden Güney, 2 kişinin daha ve olayda kullanılan 2 aracın arandığını belirtti. Güney, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Selin Afra Gönülalan ile Muhammet Güler’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.