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Azebaycanlı şahıs Alsancak'ta havuzda ölü bulundu

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Azebaycanlı şahıs Alsancak'ta havuzda ölü bulundu
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Alsancak’ta bu sabaha karşı erkek cesedi bulundu. Bu sabah saat 03.30 sıralarında Alsancak Şehit Münür Sokak Kofalı Sitesine ait havuz içerisinde bir erkek cesedi tespit edildi. Site sakinleri tarafından fark edilen 45-50 yaşındaki erkek cesedinin, sözkonusu sitenin yanındaki müstakil evde yaşayan Azerbaycan uyruklu Sabit Gaziev’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin başlattığı araştırma sonucunda, ceset üserinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Ceset otopsi amacıyla Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin meseleyle ilgli soruşturması devam ediy

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