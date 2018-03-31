Az kalsın araçla kuyuya giriyordu

Kalecik Kavşağı yakınlarında bir araç yoldan çıktı ve tarla içerisinde bulunan kuyuya çarptı

Mağusa – Karpaz anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkan araç sürücüsü yol kenarında tarla içindeki kuyuya çarptı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Mağusa – Karpaz anayolu üzerinde Kalecik Kavşağı Kıbrıs Petrolleri dolum tesisi önünde Mağusa istikametine doğru ilerlemekte olan GA 666 plakalı araç sürücüsü 28 yaşındaki Bekir Deveci, dikkatsizliği ve ihmali sonucunda yolundan sağından çıktı ve yol kenarında tarla içerisinde bulunan kuyuya çarptı.

Kazada sürücü yaralanmazken araçta hasar oluştu