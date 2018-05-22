Az daha yayayı eziyordu

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Lefkoşa’da öğleden sonra Asal Şube kavşağı olarak bilinen yerde sürat nedeiyle meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek çıktığı ada üzerinde bir yaya çarparak yaraladı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 15:45 sıralarında, Lefkoşa'da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, 31 yaşındaki Kudret Evli, yönetimindeki NR 283 Z plakalı araç ile süratli bir şekilde asal şube önünden gelip sağa dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracıyla kayarak orta refuje çarptığı esnada, yolu doğudan batıya doğru yaya olarak geçmek için trafik adası üzerinde beklemekte olan Mustafa Fahri Kara'ya çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı. Kazanın hemen ardından olay yerine giden Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerinde incelemelerde bulundu.

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