Az daha yaya eziliyordu

Lefkoşa'da dün gece Önder alış veriş merkezi önünde dikkatsiz sürücü nedeniyle yaşanan kazada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 27 yaşındaki Yazan Waleed Sami Mansour yönetimindeki NF 291 Z plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Önder alış veriş merkezi önlerine geldiği zaman, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Sabahattin Sözer'e çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Sabahattin Sözer kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.