Az daha restoranta giriyordu

Gönyeli'de günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün 02:00 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde yönetimindeki NG 700 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Ahmad KHAIRO (E-21) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Zorba Petrol önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun sağ kısmında önü doğu istikametine bakar vaziyette Hamdi BERDAN (E-40) sorumluluğunda bulunan KA 383 plakalı Çift kabin aracın sol yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpmanın etkisi ile yol içerisinde kontrolsüzce savrulan NG 700 plakalı araç yolun sol kısmında bulunan kaldırıma aracının sol ön kısmı ile çarpıp kaldırım üzerine çıkarak Lazmarin Restorantın tahta kapısına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yine çarpmaya müteakip savrularak Mardo cafe’yi çevreleyen tahta duvara aracın sağ yan kısmı ile çarpıp durdu.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan NG 700 plakalı araç sürücüsü Ahmad KHAIRO kaldırılmış olduğu LDH acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı gün taburcu olmuştur.