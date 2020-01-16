Az daha restorana giriyordu

Gönyeli’de süratli şekilde seyreden araç sürücüsü, önce park halindeki bir araca çarptı, ardından savrulup Lazmarin Restoran’ın tahta kapısına, sonra da Mardo Cafe’yi çevreleyen tahta duvara vurdu

Murat ASLAN

Gönyeli’de dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 02:00 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi.

21 yaşındaki Ahmad Khaıro, yönetimindeki NG 700 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrederken, yolun sağında bulunan Zorba Petrol önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun sağ kısmında önü doğu istikametine bakar vaziyette olan 40 yaşındaki Hamdi Berdan sorumluluğundaki KA 383 plakalı çift kabin araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yol içerisinde kontrolsüzce savrulan NG 700 plakalı araç, yolun sol kısmında bulunan kaldırıma aracının sol ön kısmı ile çarpıp kaldırım üzerine çıkarak Lazmarin Restorantın tahta kapısına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yine çarpmaya müteakip savrularak Mardo Cafe’yi çevreleyen tahta duvara vurdu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NG 700 plakalı araç sürücüsü Ahmad Khaıro, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldu.