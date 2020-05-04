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Az daha elektrik direğini deviriyordu

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Az daha elektrik direğini deviriyordu

Lefkoşa'da bugün akşam üzeri sürücünün dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkması sonuucnda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 16:45 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, 22 yaşındaki Abdallah Alsaifi, yönetimindeki JJ 004 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Pier Cardin isimli mağaza önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırma çıkarak önce trafik levhasına ardından da elektrik direğine çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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