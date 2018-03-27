Az daha demir korkuluk sürücüye saplanıyordu

Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde bulunan Yusuf Kaptan Sahası yanında sola meyili virajı alamayan araç sürücüsü yoldan çıkarak demir korkuluklara çarparak dururken demir korkuluklar araçtan içeri girdi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, kaza saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa'da Çağlayan Bölgesinde, İsmet Kotak Meydanı üzerinde (Yusuf Kaptan sahası yakınında), 46 yaşındaki Hüseyin Arslan, yönetimindeki GA 099 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak demir korkuluklara çarptı. Olayda yaralanan araç sürücüsü ambulans ile LDH'ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.