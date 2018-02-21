Ayşe Uruk’un otopsi yapıldı

Polis açıklamasında, yapılan otopsi neticesinde Ayşe Uruk’un ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı açıklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.