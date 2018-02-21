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Ayşe Uruk’un otopsi yapıldı

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki gün yaşamını yitiren Bostancı’da sakin Ayşe Uruk’un (K-58) ölüm sebebinin tespiti için dün otopsi yapıldığı bildirildi.

Ayşe Uruk’un otopsi yapıldı
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Polis açıklamasında, yapılan otopsi neticesinde Ayşe Uruk’un ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı açıklandı.

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