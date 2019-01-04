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Ayrılığı hazmedemedi, kız arkadaşını dövdü

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Gönyeli’de sakin Suhrab Shukurov adlı kişi, ayrıldığı kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı

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Ayrılığı hazmedemedi, kız arkadaşını dövdü
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Evrim KAMALI

Gönyeli’de sakin Suhrab Shukurov, ayrıldığı kız arkadaşını ikametgahı içerisinde darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı. “Darp” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Suhrab Shukurov, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mahkemeye olguları aktaran Havva Yorgancı, Gönyeli’de Aralık 2018 ayı içerisinde zanlı Suhrab Shukurov’un ikametgahının içerisinde eski kız arkadaşını ayrılığı hazmedemediği gerekçesiyle vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettiğini mahkemeye aktardı. Meselenin polise bir ay sonra 2 Ocak’ta bildirildiğini söyleyen Yorgancı, bu nedenle müştekiye darp raporu alınamadığını belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen Yorgancı, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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