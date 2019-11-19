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Ayrıldığı eşinin evini taşladı, kapısının önüne çöp döktü

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Gönyeli’de kendisinden ayrılmasını kabul etmediği eski eşinin evinin önüne giderek yatak odasını taşlayan ve giriş kapısı önüne çöp yığan Uğur Yürüyen tutuklandı

Ayrıldığı eşinin evini taşladı, kapısının önüne çöp döktü

EVRİM KAMALI

Gönyeli’de kendisinden ayrılmasını kabul etmediği kadının evine giderek camına taş attıktan sonra kapısı önüne çöp döken zanlı Uğur Yürüyen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Uğur Yürüyen’in genel rahatsızlık suçuna methaldar olduğunu belirtti.  Polis, zanlı Uğur Yürüyen’in 16 Kasım 2019 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa'da, kendisinden ayrılmasını kabul etmediği gerekçesi ile T.Ç.'nin Gönyeli-Lefkoşa adresinde bulunan ikametgâhının önüne gelerek ikametgâhın yatak odası camına taş atmak ve ikametgâhın giriş kapısı önüne çöp yığmak sureti ile rahatsızlık suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirterek, Türkiye vatandaşı ve öğrenci statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması,  bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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