Ayni yerde bir saat arayla iki kaza

Lefkoşa- Girne anayolunun ilk kilometresinde yolda biriken yağmur suyu nedeniyle kısa süre arayla iki ayrı kaza yaşanırken, bu kazalarda üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün, saat 16:10 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde, 29 yaşındaki Emine Yarımsakallı, yönetimindeki PM 874 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikintisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp beton sete çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

1 SAAT SONRA AYNİ YERDE YİNE KAZA

Yaklaşık bir saat sonra ise, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde, 22 yaşındaki Kirill Ivanov, yönetimindeki NH 419 plakalı araç ile Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikintisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce sol şerite kaydığı sırada o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete seyreden 43 yaşındaki Hasan Yalçın yönetimindeki PU 862 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolun solundan çıkarak bankette durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan PU 862 plakalı araç sürücüsü Hasan Yalçın ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Sait Yazıcı kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.