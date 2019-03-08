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“Aynı şeyi tekrarlarsan en az üç ceset olur”

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KKTC’ye turist vizesiyle giriş yapan Enes Görkem Acıel, Lefkoşa'da eski kız arkadaşını, başka bir erkekle görüştüğü gerekçesi ile “Aynı şeyi tekrarlarsan en az üç ceset olur, orada seni görmeyeceğim” diye tehdit mesajı gönderdi

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“Aynı şeyi tekrarlarsan en az üç ceset olur”
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Evrim KAMALI

KKTC’ye turist vizesiyle giriş yapan Enes Görkem Acıel, kız arkadaşı ve çevresindeki iki kişiyi öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Polis memuru Cemile Özfadıl, zanlı Enes Görkem Acıel’in, 25.02.2019 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen şiddet tehdidi suçuna methalder olduğunu belirtti. Özfadıl, zanlının, 25.02.2019 tarihinde Lefkoşa'da eski kız arkadaşı olan E. B.’ye, başka bir erkek şahısla görüştüğü gerekçesi ile cep telefonuna “Ayni şeyi tekrarlarsan en az 3 ceset olur ,orada seni görmeyeceğim” yazılı bir mesaj göndermek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Zanlının 6 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını belirten Özfadıl, zanlının suçu işlediğini kabul ettiğini söyledi.

Özfadıl, zanlının TC uyruklu olup, KKTC’de 90 günlük turist statüsünde bulunduğunu belirterek, davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “10 Şubat’ta doğum günümü kutlamak için gelmiştim. Barışmak istedim, barışmadı. Sonra kendisi aradı. Geceyi birlikte geçirdik. İki gün sonra gözümün önünde siyah filmleri olan bir arabaya bindi. Başka biriyle gitmesine sinirlendim. Sinirle söyledim” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 11 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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