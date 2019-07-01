Ülkede kazasız gün geçmiyor. Boğazköy'de kiralık araç sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle iki araç yüz yüze çarpıştı, üç kişi yaralandı

Murat ASLAN

Boğazköy'de dün meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, Boğazköy - Ağırdağ Anayolu üzerinde meydana geldi.

26 yaşındaki Philips Tamarapreye Adeova, yönetimindeki ZPC 246 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 23 yaşındaki Tuncay Kelebek yönetimindeki CE 852 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan CE 852 plakalı araç sürücüsü Tuncay Kelebek ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Evşen Kelebek ve 16 yaşındaki Şenay Kelebek kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.